Les quelques secondes d’hésitation de Anne Hidalgo sur la question relative à la ligne de métro empruntée pour rallier LCI pour le compte du débat n’auront pas échappé aux internautes. Ses adversaires politiques ainsi que certains internautes ont saisi cette occasion pour se moquer d’elle. Lors de ce premier débat des municipales, la maire a eu du mal à donner des précisions sur le moyen par lequel elle a rejoint la chaîne de télévision.

« Heu je suis venue en métro voilà. La ligne 1 puis la ligne 9… Ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Et je suis descendue ici, tout près. Je suis venue en métro », avait-elle non sans peine répondu. Suite aux diverses réactions moqueuses suscitées par cette réponse, elle a tenu à apporter des clarifications sur cet instant d’hésitation.

Habituée à prendre le métro

A l’endroit de ceux qui doutent du fait qu’elle soit habituée à prendre le métro, elle indique que comme tous les Parisiens, elle prend ce moyen de déplacement. Elle explique qu’elle peut également faire des confusions quand ce n’est pas sa ligne habituelle. « C’était la 1 et la 9, et je suis descendue à la porte de Saint-Cloud », a-t-elle finalement expliqué.

Avant cette clarification, un de ses collaborateurs a pris sa défense en confirmant qu’elle avait effectivement pris le métro. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, elle a publié les images de Anne Hidalgo alors qu’ils étaient dans le métro.« Anne Hidalgo dans le métro ligne 1 et 9 sortie porte de Saint-Cloud pour aller au débat LCI », a-t-il mentionné dans sa publication. Notons que nombreux ont été ses détracteurs politiques à lui avoir lancé des piques sur les réseaux sociaux suite à ce moment d’hésitation sur le plateau de LCI.