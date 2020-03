La nouvelle a été relayée par la presse ce mercredi 04 mars 2020 dans la matinée, Chérif Abdourahmane Fall Tilala une des figures connues de la communauté mouride et guide des baye fall est décédé suite à un accident de la circulation. Une nouvelle qui a provoqué une vague de témoignages sur le défunt qui a perdu la vie sur le coup du choc selon les informations.

Son épouse et son ami également morts dans l’accident

Le célèbre marabout voyageait en compagnie de son épouse Adja Fatou Gaye et d’un de ses fidèles serviteurs et ami Bou Faye. Ces derniers ont aussi péri dans l’accident tragique qui à eu lieu à hauteur du village de Khombole dans la région de Thiès. Le véhicule qui transportait Chérif Abdourahmane Fall Tilala, son épouse et son serviteur a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

Sa dépouille acheminée à Porokhane

C’est une foule immense composée de disciples et de sympathisants qui on fait le déplacement à Niarry Tally, au domicile de Chérif Abdourahmane Fall Tilala à l’annonce de son décès. Le corps du guide des baye fall a été acheminé vers l’hôpital principal de Dakar informe Dakaractu. Le Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aurait par ailleurs donné des directives pour que le défunt repose à Porokhane.