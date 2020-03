Les musiciens sénégalais sont fortement impliqués dans la lutte menée par le Sénégal contre la propagation du coronavirus Covid-19. Ces derniers, à l’image de Youssou Ndour, où encore des membres du collectif YEN A MARRE participent à la sensibilisation pour le respect des mesures de prévention auprès des populations.

Youssou Ndour mobilise des fonds et son groupe de presse

Dès les premiers cas et suite à l’appel du président Macky Sall à la mobilisation contre le virus, le chanteur et Président Directeur Général du groupe de presse Futurs Média, Youssou Ndour, a convoqué une réunion d’urgence avec ses collaborateurs et mis en place le programme « Daan Coronavirus » (mettre à terre le corona). Ce dernier met son groupe de presse à la disposition des autorités mais aussi des populations par la diffusion de spots de sensibilisation et la mise en place de cours en ligne pour les élèves. Le ministre-conseiller a également remis un lot de produits sanitaires au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

YEN A MARRE s’implique

Les rappeurs du collectif YEN A MARRE ont pour leur part enregistré un morceau intitulé « fagarou ci coronavirus » pour sensibiliser les populations. Un morceau qui a été validé par le ministre de la santé avec qui le collectif a décidé de collaborer dans le cadre de cette lutte. Les activistes de YEN A MARRE avaient également annoncé une campagne de distribution de produits sanitaires dans différents endroits jugés sensibles.

Ces actions sont répliquées par plusieurs associations et membres de la société civile. Le ministre de la santé en faisant le point sur les cas enregistrés au Sénégal ce matin (119) a annoncé que 1 milliard 300 millions avaient été reçus par le fond de solidarité de son département.