En France, trois autres personnes seraient décédées ce jeudi d’une infection au coronavirus, portant le total des décès depuis l’ouverture de la brèche, à sept, tandis que le nombre d’infections confirmées serait passé de 138 à 423. Pour le président français Emmanuel Macron il était de bon ton de parler désormais en France d’« épidémie » depuis l’ouverture de la brèche dans le pays en janvier. Le chef de l’Etat français faisait cette déclaration pendant une rencontre à l’Elysées ce jeudi.

Une épidémie « inévitable » en France

Selon le président français, Emmanuel Macron qui avait rencontré ce jeudi les chercheurs appelés en renfort aux services publics pour diriger les efforts de lutte contre le virus ; les français devaient s’attendre à une montée en puissance des contaminations dans les jours qui arrivaient. Déjà près de 150 écoles avaient dû fermer pour des raisons de sécurité. Selon ces spécialistes, la France devrait atteindre le stade 3 en « une ou deux semaines ». Le stade 3 correspondrait au dernier stade du Plan de prévention et de lutte rédigé en 2011 en cas de pandémie grippale. Il signifierait donc que « le virus circulait sur l’ensemble du territoire » et alors les autorités appelleraient à la mobilisation complète des systèmes sanitaire hospitaliers et de ville.

Ce jeudi, le directeur général de la santé Jérôme Salomon lors du point de presse à l’issue de la rencontre du gouvernement, aurait déclaré que vingt-trois des personnes infectées par le virus étaient actuellement dans un état « grave ». Et parce que les personnes décédées du virus jusqu’à présent étaient toutes des personnes âgées souffrant de “graves problèmes de santé”, M. Salomon disait en l’occurrence que l’action serait désormais portée sur un suivi plus rigoureux des personnes à risques. « C’est le moment de protéger nos plus faibles », avait déclaré en substance le Directeur Salomon.

Diverses mesures de sécurité avaient été prises depuis l’apparition des ‘’clusters’’, ces poches de contamination, un peu partout sur le territoire français. Des rassemblements de plus de 5000 personnes étaient interdits avec des mesures plus restrictives dans les dans les départements les plus touchés ; des annonces de santé publique dans diverses langues diffusées sur les réseaux de transports publics.