Convoqué par arrêté préfectoral pour l’élection du nouveau maire d’Aplahoué, les conseillers communaux et la délégation de la préfecture d’Aplahoué ont été accueillis par des objets occultes érigés à l’entrée de la salle de réunion de la mairie. La façade et les deux entrées principales de la salle de réunion de la mairie sont minées d’objets occultes.

Situation confuse ce Jeudi 12 Mars à la mairie d’Aplahoué. Des objets occultes ont été retrouvés aux alentours de la salle de réunion qui devrait abriter l’élection du nouveau maire de la commune. En effet, deux petits cercles tracés à l’aide d’huile rouge et d’une poudre blanche, entourés chacun d’un œuf ont été soigneusement disposés à la façade de la salle de réunion et aux deux portes d’accès trempées d’huile rouge et massées de rameaux.

Sur le site, notamment à l’entrée de l’hôtel de ville, on note la présence d’un fort détachement de la police républicaine. Il y avait aussi quelques groupes de jeunes gens, soutiens du camp du maire intérimaire. Précisons que par arrêt rendu par la cour suprême que le préfet du Couffo a convoqué la session extraordinaire aux fins de l’élection d’un nouveau maire.