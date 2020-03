Une session extraordinaire a été convoquée pour jeudi 12 mars 2020 par le préfet du Couffo, Christophe Mégbédji. Un seul point à l’ordre du jour, l’élection du nouveau maire d’Aplahoué. La convocation des conseillers communaux à cette session extraordinaire aux fins de l’élection du nouveau maire intervient après un arrêt de la cour suprême qui met fin à toute suspicion.

La commune d’Aplahoué a eu du mal à adopter son budget. Le maire intérimaire Sylvain Dahoué désapprouvé par treize des conseillers frondeurs qui s’opposent à sa gestion de la commune. Par ailleurs, le 28 novembre 2019, treize des 24 conseillers communaux s’étaient opposés au vote du projet de budget primitif exercice 2020 de la mairie.

Ils ont aussi rejeté le 06 janvier 2020, la mise en exécution du douzième provisoire et ont récidivé en rejetant à nouveau le douzième provisoire, le 29 janvier 2020 par 13 voix pour et 11 contre. Il est à noter que les 13 conseillers appartiennent au Bloc républicain et estiment que le maire de la commune devrait être issu de leur rang. L’arrêt de la cour suprême intervient seulement à quelques semaines des prochaines élections communales.