Le ministre des infrastructures et des transports vient de suspendre la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou de ses fonctions. Alimatou Badarou n’est plus la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB). Par arrêté ministériel en date de ce mardi 10 mars 2020, le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hehomey a suspendu la directrice de ses fonctions.

Il est reproche à la désormais ex directrice des faits de “mauvaise gouvernance et refus d’obéissance hiérarchique”. On n’en saura plus sur les motifs de cette suspension dans les prochains jours. La désormais ex-directrice du CNCB Alimatou Badarou a été nommée à la tête de cette structure le mercredi 30 Octobre 2019 à la faveur du conseil des ministres en remplacement de Bruno Kangni qui a fait près de deux ans à la tête de cette structure.

Personnalité politique membre du Bloc républicain, Alimatou Badarou a été candidate lors des dernières élections législatives. Ancienne employée de banque, ancienne basketteuse, elle a étudié l’audit et les finances à l’institut International de management (IIM) et à l’ENACO. Désormais, c’est Codjo Gauthier Ablet qui devient le directeur général par intérim du CNCB cumulativement à son poste de directeur de la Prospection, de la promotion des transports et de l’assistance aux chargeurs. Ingénieur statisticien économiste, Codjo Gauthier Ablet est chargé de la liquidation des affaires courantes.