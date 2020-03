Le conseil de l’ordre des avocats du Bénin en séance ordinaire Jeudi 19 Mars a décidé de la suspension des audiences devant les juridictions nationales, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Objectif, préserver les hommes en toge de toute contagion du Covid-19. La décision est signée du bâtonnier Me Prosper Ahounou.

Le Conseil de l’Ordre des avocats du Bénin, réuni en sa séance ordinaire du jeudi 19 mars 2020 sous la présidence du bâtonnier ; note la gravité de la situation liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et les décisions issues du Conseil extraordinaire des ministres en sa séance du mardi 17 mars 2020 ; prend acte de la note circulaire n°008/Mjl/Dc/Sgm/Dacs/Dapg/Sa du 18 mars 2020 de Monsieur le Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation. Relève que les conditions d’exercice professionnel actuelles dans les Palais de justice ne garantissent pas la sécurité sanitaire des avocats face à l’évolution de la pandémie.

En conséquence, la participation des avocats aux audiences devant toutes les juridictions nationales est suspendue jusqu’à nouvel ordre. A titre exceptionnel, ils sont autorisés à exercer leur ministère dans toutes les affaires intéressant les libertés et la détention. En tout état de cause, ils sont invités à se conformer aux consignes des autorités sanitaires. Des masques de protection et des gels hydro-alcooliques sont gracieusement mis à leur disposition au Secrétariat administratif du Conseil de l’Ordre. Les présentes mesures prennent effet à compter du 19 Mars 2020, précise la décision.