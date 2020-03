Dans un communiqué daté du 17 mars 2020, l’ancien député Nourénou Atchadé a porté des accusations contre le secrétaire exécutif national du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) Paul Hounkpè. Ce dernier a réagi, ce mercredi matin, au micro de nos confrères de Frisson radio.

Décidément la réconciliation au sein des membres du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) est un col de première catégorie que, pour le moment, personne parvient à surmonter. Hier mardi 17 mars 2020, l’ancien secrétaire exécutif national Nourénou Atchadé, dans un communiqué accuse le nouveau secrétaire Paul Hounkpè et son camp de trahison. Il lui reproche d’avoir tripatouillé la liste de candidature déposée à la CENA pour les élections communales de mai 2020 et de ne pas respecter les engagements pris à Parakou au terme de la dernière séance de réconciliation devant le président d’honneur du parti Boni Yayi, les sages et notables du Borgou.

En réaction à ces accusations, l’actuel secrétaire exécutif national du parti FCBE met en exergue l’entête du papier utilisé par Nourénou Atchadé. Pour lui, le papier ne devait pas porter l’adresse de l‘ancien secrétaire exécutif. En mettant cette adresse, il montre qu’il ne «reconnait pas les nouveaux responsables du parti ». Et Paul Hounkpè ne sait pas, alors dans quel cadre il revendique. Le secrétaire exécutif national demande donc à l’ancien député d’aller d’abord se discipliner en comprenant que le parti est ordonné et qu’il y a de nouveaux responsables.

Pour lui, Nourénou Atchadé doit cesser de faire de l’amalgame. Il estime que «trop c’est trop et il va falloir prendre des décisions pour le mettre à sa place ». Car, «nos statuts nous donnent tous les pouvoirs de le faire ». Mais pour le moment, «je crois que ce qu’il préoccupe c’est comment nous organisons les élections ». Donc, «nous nous attelons à lever les reproches de la CENA ». C’est pourquoi Paul Hounkpè pense qu’«il faut donc laisser les passéistes sur ce qui est dépassé ».