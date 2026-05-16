Bénin : 25 présumés voleurs arrêtés à Porto-Novo, 769 téléphones et 6 tablettes saisis

Le vendredi 15 mai 2026, vers 14 heures, la police républicaine de Porto-Novo a mené une opération au marché de Gbègo. Cette intervention, supervisée par la commissaire centrale, a conduit à l’arrestation de 25 personnes de différentes nationalités, soupçonnées de vol, de complicité de vol et de recel. Les forces de l’ordre ont également saisi 769 téléphones portables ainsi que six tablettes.

Une descente ciblée au marché de Gbègo

Le marché de Gbègo, souvent cité comme un lieu de revente de téléphones suspects, a fait l’objet d’un important dispositif policier. Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont arrêté 25 personnes, soupçonnées d’appartenir à un réseau structuré impliqué dans la réception et la commercialisation d’objets volés. Selon la police, les téléphones Android et les tablettes saisis présentaient des indices laissant penser à une provenance illégale.

Une réponse aux vols résidentiels

Les autorités locales avaient reçu plusieurs signalements de la part d’habitants victimes de vols récurrents, portant surtout sur des téléphones portables. Les investigations ont permis de constater que les appareils volés étaient d’abord reconfigurés puis revendus dans des circuits de vente non officiels. La commissaire major de police SAGBOHAN Eunice, responsable du commissariat central, a expliqué que cette intervention vise à neutraliser les réseaux criminels qui perturbent la sécurité à Porto-Novo.

Procédure judiciaire en cours

Les personnes interpellées ont été conduites au commissariat central, puis placées en garde à vue sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Porto-Novo. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur le calendrier des poursuites.