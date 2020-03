C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Plusieurs policiers et six militaires auraient été arrêtés par les services de sécurité en milieu du mois écoulé. Ces hommes en uniformes sont suspectés par le renseignement béninois incarné par la Direction des services de liaison et de documentation (DSLD), En effet, elle pense qu’ils ont essayé d’acheter des armes au Nigéria pour se livrer à des activités dont l’objectif est de déstabiliser le régime du président Patrice Talon.

Selon le magazine Lettre du Continent qui rapporté l’information, ces policiers et militaires, seraient dirigés par Pascal Tawes, un colonel à la retraite qui vit en exil depuis plusieurs années. Après leur arrestation, une enquête a été ouverte par la direction générale de la police républicaine, indique la même source.

On l’accuse d’opérer un virage autoritaire

Cette nouvelle intervient dans un contexte où les réformes du président Patrice Talon font grincer des dents dans les rangs de certains acteurs politiques. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, on l’accuse d’avoir opéré un virage autoritaire. De son côté, le locataire du palais de la Marina continue de dérouler son programme d’actions pour le développement du Bénin, ne répondant que très peu aux critiques.