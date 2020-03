Ce vendredi 13 Mars, le géant américain de l’Informatique, Microsoft annonçait que Bill Gates, co-fondateur et conseiller technologique quittait le conseil d’administration de l’entreprise pour consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques. Le milliardaire se retirerait également du Conseil d’administration de Berkshire Hathaway Inc, une société d’investissement basée à Omaha dans le Nebraska aux USA.

Gates se retire, mais ne renonce pas

Sur sa page LinkedIn, la deuxième plus grosse fortune du monde, écrivait qu’il se retirait certes du conseil d’administration mais que « se retirer du conseil d’administration ne signifie en aucun cas s’éloigner de l’entreprise ». Pour Bill Gates, le moment serait juste venu pour lui de passer à autre chose. « Le leadership des sociétés Berkshire et de Microsoft n’a jamais été aussi fort, donc le moment est venu de franchir cette étape », avait-il ajouté en l’occurrence.

Gates aurait dirigé Microsoft depuis sa création dans les années 80 jusqu’en 2008, date à laquelle il avait décidé de se consacrer plus pleinement à l’œuvre caritative qu’il avait mise sur pied avec le concours de son épouse ; la Fondation Bill & Melinda Gates. A ce moment-là Gates était certes souvent absent, mais demeurait le ‘’boss’’ puisqu’il continuait d’être le président Conseil d’administration. Mais en 2014, il renonçait à ce poste en faveur de Satya Nadella, pour ne conserver qu’une place d’actionnaire Majoritaire au Conseil. Mais depuis ce vendredi, c’était acté, Bill se retirait pour de bon.

« Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. (…) Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise » avait-il publié en substance sur un de ses comptes sociaux officiels.

Une vie désormais consacrée à la philanthropie

Bill Gates, consacrerait donc désormais son temps et son immense richesse, avec Fondation Bill & Melinda Gates , à des sujets d’intérêts planétaires comme la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion de la santé pour tous. Mais le milliardaire voudrait aussi « améliorer la qualité de vie des individus » en jouant un rôle de « catalyseur pour soutenir le développement de solutions innovantes en éducation ». La fondation créée en 2000, aurait déjà fait des dotations de plusieurs milliards de dollars à diverses institutions et organismes, dont 250 millions de dollars à l’OMS en 2005 et 500 millions de dollars en 2006 au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.