Au Niger, après avoir été longtemps malmenés par les combattants terroristes de Boko Haram et d’ISWAP, l’armée nigérienne et son commandant en chef, le président nigérien, Mahamadou Issifou, décidait il y a quelques mois d’une guerre sans merci contre les groupes djihadistes. Un important remaniement avait eu lieu à la tête des forces armées de défenses et de sécurité, et après de notables victoires courant cette année, le ministère de la Défense annonçait ce jeudi, l’élimination d’un des chefs de Boko Haram.

Boko Haram frappé en « pleine tête »

L’annonce de cette victoire importante, avait été faite officiellement au cours d’une allocution publique sur la chaine de télévision d’état, par Issoufou Katambe, ministre de la défense nationale du Niger. Le régime du président Issifou avait fait de l’éradication de la menace terroriste de la portion de territoire que le pays partageait avec d’autres dans la région du Lac Tchad, une priorité. Mais après cinq années de combats ardus, les résultats avaient été loin d’être probants, les factions islamistes djihadistes continuant à terroriser les populations et à attaquer les camps de bases de l’armée. L’attaque du Camp d’Inates, il y a quelques mois, qui avait vu l’armée nigérienne perdre plusieurs dizaines de ses soldats faisait partie des plus mémorables.

Mais ce jeudi, Issoufou Katambe, annonçait que ; les « éléments de l’armée nigérienne » impliquées dans des opérations communes avec les forces armées d’autres pays notamment le Nigeria, le Tchad, et le Cameroun, auraient menés du « 10 au 16 mars », une « opération » de ratissage sur « les îles nigériennes du lac Tchad ». Une opération qui se serait soldée par un succès puisque, selon le ministre, une « figure de proue de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest, Ibrahim Fakoura », aurait été éliminée au cours des affrontements.

‘’Ibrahim Fakoura’’ un terroriste recherché

Selon les autorités nigériennes, Ibrahim Fakoura en tant que l’un « des chefs de faction de Boko Haram » aurait de fait, participé activement à diverses attaques du groupe terroriste contre les camps de l’armée nationale et se serait notamment spécialisé dans les rapts et autres « enlèvements contre paiement de rançons ». Les kidnappings sont une part importante du processus de terreur instauré par Boko Haram ; l’on se souvient encore des 276 filles de Chibok enlevées dans le Nord du Nigéria. Des enlèvements auxquels étaient associés de fréquentes razzias et des destructions par le feu de nombreux hameaux et villages.