L’artiste Kalash Criminel a fait, ce jeudi 19 mars son grand retour sur la scène avec un nouvel opus, titré Pronostic, dans lequel il parle de Booba comme d’une figure dont certains rappeurs de l’hexagone ont peur. “Niquez vos mères les putes, les Ndoumba, c’est pas vos rappeurs qui font d’la zumba Dans c’game, ils ont tous peur de Booba, j’dis tout haut c’que les gens pensent tout bas” a-t-il indiqué dans ce nouveau single.

Le rappeur français qui n’a plus fait assez parler de lui depuis son dernier album, la fosse aux lions en novembre 2019, fait ainsi son grand retour. Mais ce qui a, particulièrement, impressionné les mélomanes, c’est cette phrase dans laquelle il cite ouvertement Booba comme étant la bête noire des rappeurs français. Traiter le baron du collectif 92i, de celui qui inspire la panique, serait probablement le début d’une nouvelle guerre de ”clash” entre les deux rappeurs.

Relation Booba et Kalash Criminel

Élie Yaffa , connu sous le nom de Booba , est un rappeur français originaire du Sénégal. Il compte aujourd’hui à son actif plusieurs albums et le dernier en date a pour nom Glaive. Booba n’a pas souvent eu de bonnes relations avec les autres rappeurs, Sinik, Kaaris et bien d’autres. Depuis 2019, les relations entre lui et Kalash Criminel n’avaient pas été très bonnes, surtout suite au refus de Kalash972 de signer dans le label 92i. Jusqu’à l’heure actuelle Booba n’a pas encore répondu à ce nouveau clash.