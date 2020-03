Stanley Johnson, le père du premier ministre britannique sera bientôt naturalisé français. C’est du moins ce qu’on peut comprendre entre les lignes de “Rake’s Progress : My Political Midlife Crisis“, un livre de sa fille, Rachel Johnson. Publié la semaine dernière l’ouvrage révèle l’intention de Stanley Johnson. L’homme de 79 ans dont la mère est née à Paris, va donc faire une demande de naturalisation pour devenir français. Ceci intervient près de deux mois après la sortie du Royaume-uni de l’union européenne.

Stanley Johnson « en route pour devenir un citoyen français » selon Rachel Johnson

Selon les informations rapportées par le “Sunday Times“, le père de Rachel Johnson envisage de devenir un citoyen français. Une ambition rendue publique grâce au livre de sa fille. Dans ” Rake’s Progress: My Political Midlife Crisis“, on peut lire que Stanley Johnson « est en route pour devenir un citoyen français, sa mère étant née à Versailles». L’homme étant un anti-Bréxit à un moment donné de sa vie, surprend plus d’un dans sa volonté de devenir français.

Cependant pour sa fille cela apparaît comme une bonne nouvelle car elle va y trouver pour son compte « C’est une bonne nouvelle, je pourrai devenir française aussi » a indiqué sa fille. Il faut préciser qu’entre temps, l’homme fût l’un des premiers fonctionnaires britannique à Bruxelles. Il aussi fût membre du parlement européen pour le parti conservateur et a servi au sein du de la commission.