USA : un général accuse la Russie d'utiliser l'Afrique pour alimenter sa machine de guerre

Le général Dagvin Anderson, à la tête de l’AFRICOM, a indiqué mardi 19 mai devant la commission des services armés de la Chambre des représentants que la Russie recrute activement des combattants africains afin de renforcer ses opérations militaires en Ukraine. Selon lui, il s’agit d’une démarche organisée, dans laquelle Moscou mobilise des ressources et des ressortissants africains pour soutenir directement son effort de guerre.

Une stratégie systématique de recrutement

Le général a souligné l’ampleur du phénomène. « Il est troublant de voir combien d’Africains venus de tout le continent sont recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine », a déclaré Anderson aux parlementaires. Selon lui, ce recrutement ne relève pas d’initiatives isolées mais d’une politique organisée ciblant spécifiquement les régions marquées par l’instabilité économique et les taux de pauvreté élevés.

Cette déclaration s’ajoute à une série de mises en garde formulées par les pays occidentaux depuis le début de la guerre en février 2022. Les membres du G7 et de l’OTAN dénoncent régulièrement les efforts de Moscou visant à établir des alliances stratégiques et à exploiter des ressources à l’étranger afin de soutenir la poursuite de son effort militaire dans la durée. Au moins 1 417 Africains originaires de 35 pays ont été enrôlés dans l’armée russe entre janvier 2023 et septembre 2025, avec plus de 300 morts au combat selon le collectif All Eyes on Wagner. Moscou, de son côté, n’a pas confirmé ces chiffres.

Le vide stratégique américain en Afrique

Anderson a également pointé une vulnérabilité américaine. La réduction de 75 % de la présence militaire américaine en Afrique au cours de la dernière décennie, conjuguée à l’affaiblissement des alliances régionales, a ouvert des espaces que la Russie exploite désormais. « Avec une réduction de 75 % de notre posture régionale et l’érosion de nos alliés, nous avons du mal à contrer un trou noir en matière de renseignement », a déclaré le commandant. Cette situation fait émerger un défi stratégique majeur pour Washington : la concurrence avec Moscou se déplace vers des régions traditionnellement moins prioritaires dans la doctrine défensive américaine.

L’Afrique transformée en ressource militaire

Anderson a résumé la stratégie russe en ces termes : « L’Afrique sert aussi de bourse à Poutine, où la Russie exploite l’instabilité pour extraire des ressources, y compris des vies humaines, afin d’alimenter sa machine de guerre ». Cette formulation révèle comment la Russie convertit les vulnérabilités socio-économiques du continent en avantage militaire direct. Les implications pour les États-Unis demeurent incertaines. Le Pentagone n’a pas communiqué de stratégie révisée pour contrer cette dynamique en Afrique. La Russie n’a pas réagi aux accusations du général Anderson au moment de la publication de cet article