Le chemin Roxham, à Hemmingford, est un passage frontalier pas très loin du poste-frontière officiel de Lacolle, entre le Québec et l’État de New York. Par ce passage des milliers de demandeurs d’asile du monde entier en provenance des USA, entreraient illégalement au Canada depuis 2017. Ce jeudi, dans un contexte de sécurité accrue à cause du coronavirus, les autorités canadiennes avaient fait savoir, que tous les migrants qui entreraient sur le territoire par ce canal seraient systématiquement confinés.

Le Canada ferme ses frontières avec les USA…

Selon des chiffres officiels, ce seraient environ 5083 migrants qui auraient traversé à Roxham Road en 2019 avec une moyenne journalière 60 migrants par jour et généralement durant la période estivale. Une hausse par rapport à celle de 2018, seulement 4397 migrants avaient traversé sur la même période. Seulement, depuis quelques semaines, la pandémie du coronavirus obligeant, le Canada et les États-Unis fermaient la frontière commune.

Le Mercredi, 18 mars dernier, Le président américain Donald Trump et le premier ministre Justin Trudeau convenaient d’interdire la traversée de la plus longue frontière terrestre du monde ; une première depuis l’avènement de la Confédération canadienne en 1867. Seuls restaient cependant autorisés, le transit des marchandises, et sous certaines réserves les voyages «essentiels» ou « urgents».

…Et renforce la sécurité au Chemin Roxham

Mais le Canada avait adopté le confinement volontaire comme mesures de contrôle à ses frontières. Et l’Etat se serait dit disposé à étudier le cas de tous les demandeurs qui auraient réussis à entre sur le territoire, à condition que ceux-ci veuillent bien se conformer aux directives de sécurité et de confinement adoptéés contre la propagation du virus. Seulement, selon les officiels, les migrants qui étaient déjà arrivés via le chemin Roxham, auraient pour la plupart « refusé de se conformer à ses directives ».

Aussi, Chrystia Freeland, ministre des Affaires intergouvernementales depuis 2019, annonçait-elle ce jeudi, la volonté affirmée du gouvernement Trudeau de « s’assurer » à ce que « tous les demandeurs d’asile, (…) soient tous isolés pendant 14 jours comme toute autre personne qui entre au pays devrait le faire». Selon les services des douanes, une bonne partie des migrants qui transitaient par le ‘’chemin Roxham ‘’ viendrait d’Afrique et aurait transité « par six à sept pays avant d’arriver au Mexique, traverser aux États-Unis et après ça s’en venir au Canada ».