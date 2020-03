Le rappeur français JoeyStarr n’a pu s’empêcher de se moquer de Céline Dion dans une publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram. Le chanteur de Suprême NTM s’est en effet prononcé sur un look assez particulier de l’interprète de « My Heart Will Go on ». S’il est connu de tous le goût prononcé de Céline Dion pour la mode, le style de rappeuse ou d’admiratrice de musique techno n’a pas échappé au commentaire moqueur du rappeur français.

“Épidémie de grippe des neurones”

En effet, la star canadienne est apparue dans une photo avec jogging Balenciaga noir et jaune fluo. Repostant l’image de la Québécoise sur son compte Instagram, JoeyStarr n’a pas hésité à lui lancer des piques. « Wesh Céline !!! Épidémie de grippe des neurones, déjà chez toi », a notamment mis en légende le rappeur français provoquant des commentaires moqueurs de beaucoup d’internautes.

Un nombre non négligeable d’internautes partageait en effet l’avis du rappeur. Beaucoup ont utilisé des smileys symbolisant le rire en commentaire. Certains ont indiqué en commentaire qu’elle pourrait bien changer son registre de musique et commencer le rap. « La honte bientôt elle va nous sortir une musique avec Maître Gims », a lancé un internaute.

Certains se sont amusés à faire des montages photo où on voit la star canadienne avec certains jeunes habillés de la même façon qu’elle.