Le conflit syrien s’est illustré ces derniers mois avec des affrontements dans la province d’Idlib, située dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis la mi-janvier le régime du président syrien Bachar el-Assad a lancé une offensive pour reprendre cette région qui était aux mains de rebelles syriens soutenus par la Turquie. Les troupes pro-gouvernementales appuyées par l’aviation russe ont combattu ces dernières, poussant à la fuite près d’un million de personnes.

Une trentaine de soldats trucs tués

Durant ces affrontements, plus d’une trentaine de soldats turcs avaient été tués, et la réplique des troupes du président turc Recep Tayyip Erdogan ne s’était pas fait attendre. La contre-attaque de la Turquie a fait plus d’une centaine de morts en trois jours dans le camp adverse. Les tensions à Idlib avait amené le numéro un turc à ne plus s’ériger en tant que barrière empêchant les migrants d’aller en Europe.

Un accord de cessez-le-feu signé

C’est dans ce contexte, qu’on a appris que le président russe Vladimir Poutine a fait savoir hier vendredi 06 mars 2020, à son homologue syrien, qu’un accord de cessez-le-feu dans la province d’Idlib a été signé entre la Russie et la Turquie. L’information a été donnée par la Russie, dans un communiqué.

« Vladimir Poutine a informé Bachar el-Assad des accords conclus lors du sommet russo-turc du 5 mars dernier, soulignant que leur mise en œuvre contribuera à stabiliser la situation dans la zone d’Idleb » est-il indiqué. Le communiqué a précisé que Bachar El-Assad a remercié son homologue russe pour ses efforts visant à assurer la souveraineté et l’intégrité de la Syrie, et pour son appui dans la lutte contre le terrorisme. Aussi a-t-il salué le résultat des négociations entre la Russie et la Turquie.