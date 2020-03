Défendu depuis plusieurs semaines par le professeur Raoult, le traitement à la chloroquine semble avoir de plus en plus d’adeptes au sein de la classe médicale et politique. Récemment, l’exécutif a d’ailleurs autorisé l’organisation de tests à l’échelle nationale après que 24 patients aient répondu positivement aux essais menés par le professeur Raoult, dans le Sud de la France.

Le gouvernement a d’ailleurs prévu le coup. En effet, afin de prendre de l’avance et empêcher une pénurie de chloroquine en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a décidé d’en interdire l’exportation, et ce, depuis deux semaines maintenant. Cet antipaludique pourrait effectivement être le remède miracle à de nombreux maux, en attendant qu’un vaccin complet ne sorte et ne devienne accessible aux populations. Toutefois, le ministre français a tenu à être très clair, affirmant qu’à ce stade, il ne s’agissait que de suppositions et qu’il fallait donc rester prudent.

Le traitement à la chloroquine, efficace ?

En effet, il n’existe à ce jour, aucune garantie sanitaire que le traitement proposé par le professeur Raoult et ses équipes, soit utile et efficace. Cependant, dans une période compliquée où la moindre bonne nouvelle trouve rapidement un écho particulier, l’exécutif se veut prudent. Il y a quelques semaines, lorsque les premières rumeurs des bienfaits de la chloroquine ont commencé à fuiter, de nombreux Français se sont rués en pharmacie. À ce titre, l’exécutif se veut très clair, la chloroquine n’est pas « un médicament anodin », il faut donc faire relativement attention.

L’exécutif temporise mais anticipe

Aujourd’hui, il en existe en France, près de 300.000 boîtes. La capacité de production est elle aussi importante puisqu’elle se situe à plusieurs millions de doses par mois. De fait, il y aura bel et bien de quoi soigner absolument tous les Français, dans le cas où la chloroquine s’avérerait être un traitement efficace et sans danger. Encore un peu de patience donc avant que ne soient confirmés ou non les effets et l’efficacité de cet antipaludique.