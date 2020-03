La pandémie du coronavirus a amené les autorités dans tous les pays à prendre des mesures. Afin d’empêcher la propagation du virus, la France a opté pour le confinement de ses citoyens. Ainsi, depuis hier mardi 18 mars 2020 à midi, le confinement des français a commencé, et ces derniers sont appelés à rester dans leurs maisons. Cependant, le confinement peut ne pas être respecté pour des raisons d’approvisionnement, les raison médicales, les sorties indispensables ou l’activité physique.

Un risque qu’on fait courir en ne respectant pas le confinement

Le ministre français de l’intérieur Christophe Castaner s’est exprimé sur la situation ce jeudi 19 mars 2020. Sur le plateau d’une émission de radio française, il a qualifié d’« imbécile » les personnes qui ne respectent pas les règles de confinement imposées par les autorités. « Certains pensent être des héros modernes, mais on est un est imbécile quand on enfreint les règles. On fait courir un risque à sa famille, à ses amis, aux soignants. Et on est une menace pour soi-même » a-t-il laissé entendre.

Des patrouilles effectuées

Il a indiqué que « la première règle » est de demeurer chez-soi, puisqu’à l’en croire cela préserve des vies. Christophe Castaner a par ailleurs expliqué que le confinement est l’unique solution pour que le coronavirus soit « progressivement enrayé ». Notons que, depuis deux jours, les forces de l’ordre patrouillent dans les rues de la France, afin de s’assurer que les dispositions sont bien appliquées.

Plus de 70 000 contrôles ont été effectués dans la population, et 4095 contraventions ont été dressées. Questionné sur un possible durcissement des mesures, le ministre de l’intérieur a laissé entendre que le but du gouvernement n’était pas de punir les français, mais de les « protéger ».