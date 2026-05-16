Face aux attaques, le Mali met en place une commission spéciale carburant

Les autorités maliennes ont annoncé, mercredi 14 mai 2026 à Bamako, la création d’une commission restreinte chargée de surveiller et de sécuriser les corridors d’approvisionnement en hydrocarbures vers la capitale. Cette instance réunit l’administration centrale, les Forces de défense et de sécurité, les transporteurs et les opérateurs économiques du secteur pétrolier.

La commission se réunira chaque semaine pour évaluer l’état des axes routiers stratégiques, coordonner les dispositifs d’escorte des convois et traiter en temps réel les difficultés signalées par les professionnels du transport. Sa mise en place fait suite à une série d’incidents armés sur plusieurs routes vitales du pays, dont les attaques coordonnées du 25 avril 2026 qui avaient perturbé les flux logistiques vers Bamako.

Une mobilisation logistique sans précédent

Le 1er mai 2026, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC) avait orchestré la réception de plus de 830 camions-citernes dans des parkings stratégiques autour de Bamako, avant leur redistribution vers les stations-service sous escorte policière. Cette opération avait été présentée par les autorités comme une réponse directe aux tensions d’approvisionnement observées dans plusieurs stations de la capitale.

Les données officielles transmises lors de la 20e réunion de concertation sur les hydrocarbures, tenue le 24 avril, faisaient état d’une progression continue des arrivages : 523 citernes entre le 6 et le 12 avril, 599 entre le 12 et le 19 avril, puis 610 entre le 20 et le 23 avril, soit près de 28,3 millions de litres sur cette dernière période.

Un stock de sécurité acté en Conseil des ministres

Ces mesures opérationnelles reposent sur un cadre réglementaire adopté le 1er avril 2026 en Conseil des ministres, qui impose la constitution d’une réserve stratégique équivalant à 45 jours de consommation nationale pour le super carburant, le gasoil, le Jet A1 et le gaz butane.

La commission devra présenter ses premières conclusions lors de sa réunion hebdomadaire inaugurale, dont la date n’a pas encore été communiquée. Les opérateurs économiques ont été appelés à maintenir leurs opérations d’approvisionnement sans céder à la panique.