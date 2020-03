En France, la pandémie faisait selon de toutes récentes statistiques, 450 décès et 5226 cas confirmés. Le gouvernement du président Macron, à rude, épreuve avait mis sur pied, des mesures de confinement et de sécurité dans le pays, qui n’étaient pas toujours respectés. Ce vendredi, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner annonçait qu’en sus des forces de police, l’armée serait mise à contribution pour « appuyer » les dispositifs de sécurité mis en place.

‘’Sentinelle’’ à la rescousse

En France avait révélé le ministère de l’intérieur, ce serait depuis la mise sur pied des mesures de confinement, plus de 4000 verbalisations qui auraient été délivrées par les forces de polices. Le président Macron lui-même ce jeudi, avait reconnu que bien trop de français, prenaient « à la légère » les risques liés à la contamination, sans pour autant se résoudre à faire instaurer le régime de « couvre-feu » réclamé à grands cris par l’opposition ; notamment le RN de Le Pen et le Parti Les Républicains de Christian Jacob.

En lieu et place, le ministre Castaner annonçait ce jeudi, « une montée en puissance du dispositif Sentinelle » ; un dispositif mis sur pied au lendemain des attentats de 2015 en France, pour « faire face à la menace terroriste sur le territoire national et protéger les points sensibles du territoire ». Selon le ministre de l’intérieur, le dispositif ‘’Sentinelle’’, devrait mettre donc à contribution l’armée pour le renforcement de la sécurité, sans pour autant se substituer aux forces de police. « Ils ne feront pas de contrôle d’identité, ils sont là en appui » avait déclaré en substance Christophe Castaner.

Des mesures plus « strictes »

Le ministre Castaner en sus de l’implication des militaires dans le dispositif de sécurité, avait également annoncé des contrôles plus stricts notamment dans les gares et les aéroports, et une réduction conséquente du trafic, près de 85 % des grandes lignes de train devraient être stoppées. En outre, le premier ministre, Edouard Philippe, alors que le gouvernement avait été mis sur la sellette pour la pénurie de masques de protection, annonçait ce samedi que le gouvernement avait trouvé une solution en des « masques alternatifs ». Ces masques qui devraient être « jetables ou réutilisables » seraient en cours de tests.