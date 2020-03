Alors que la France est confinée, le polémiste Eric Zemmour a décidé de tacler celles et ceux qui ne respectent visiblement pas les consignes du gouvernement. Toutefois, celui qui est également écrivain a décidé de s’en prendre aux personnes issues des quartiers défavorisés de Paris et sa région, comme à Château-Rouge, Barbès et Nogent-sur-Oise.

Selon ses dires, le confinement n’est que très peu respecté sur place, notamment à cause d’Africains qui auraient été vus et interpellés par les forces de l’ordre, après avoir fait un barbecue. Soucieux de faire comprendre que ces individus n’ont pas pris la maladie au sérieux, le polémiste continue, affirmant que les personnes de confession musulmane ne se sentiraient pas forcément concernées et agiraient au contraire des demandes du gouvernement.

Zemmour accuse les musulmans de se croire au-dessus de la maladie

« Ils disent que c’est une maladie de Blancs, qu’ils sont protégés par Allah. » affirme-t-il, ajoutant reprendre les propos d’un policier avec qui il aurait eu l’occasion de discuter. Des policiers dont Zemmour a décidé de se faire le porte-voix. Selon lui, ces derniers sont envoyés à l’abattoir puisqu’ils ne disposent d’aucun masque et doivent gérer des affaires à cause de personnes irresponsables qui pensent être au-dessus de la maladie.

Six semaines de confinement en France ?

Un discours partagé par Laurent Caccia, pour qui le gouvernement semble également mentir au sujet du port du masque. Depuis quelques jours, l’exécutif s’époumone à assurer aux Français que le port de cet outil n’est utile qu’en cas d’infection. Toutefois, pour ce dernier et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, l’exécutif a choisi cette doctrine rassurante, car il ne dispose pas assez de masques et souhaite absolument éviter un mouvement de panique généralisée. A ce titre, l’exécutif pourrait décider d’opter pour une stratégie différente et forcer à un confinement plus long. Selon certains experts, il se pourrait que les Français aient à rester enfermé six semaines durant alors que l’idée d’un couvre-feu serait à l’étude.