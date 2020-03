Déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Covid-19 prend de plus en plus de l’ampleur. Deuxième pays le plus contaminé après la Chine, l’Italie a enregistré déjà 827 morts et 12 462 cas de contamination d’après le dernier bilan rendu public par les autorités sanitaires ce mercredi soir. Face à cette expansion du virus, Daniele Macchini médecin chirurgien, dans un post qu’il a effectué sur sa page Facebook et repris par Corriere della Sera, un quotidien italien, il a invité les populations à prendre la mesure des choses.

« La guerre a littéralement explosé et les combats sont ininterrompus, de jour comme de nuit » a écrit le médecin, en qualifiant la situation de « catastrophe épidémiologique » et de « tsunami » qui a envahi les médecins italiens. Pour cela, il a invité les uns et les autres à arrêter de sous-estimer le danger du virus. « Arrêtons de dire que c’est une mauvaise grippe, les pauvres malheureux qui se présentent aux urgences ont tout sauf les complications d’une grippe », a-t-il martelé.

”L’idée que le danger réel de la situation soit ignoré me fait frémir”

En effet, le docteur a expliqué avoir hésité avant de faire sa publication pour ne pas créer de la panique au sein de la population qui ne mesure pas encore la vraie portée du virus. Mais il a estimé que c’est de son devoir et de sa responsabilité de leur donner les vraies informations vue les réalités de l’hôpital où il travaille. « L’idée que le danger réel de la situation soit ignoré me fait frémir » a-t-il affirmé avant de poursuivre, « aujourd’hui, il y a un besoin criant de lits : l’une après l’autre, les salles qui avaient été vidées se remplissent à un rythme impressionnant. Les tableaux avec les noms des patients, de couleurs différentes selon le bloc opératoire auquel ils appartiennent, sont maintenant tous rouges et au lieu de lire la procédure chirurgicale à venir ou passée, il y a le diagnostic, toujours le même : une pneumonie interstitielle bilatérale. »

Aucun pays n’est véritablement à l’abri

Dans ces circonstances, le docteur a invité les populations à sortir de chez elles, uniquementpour les choses indispensables. « N’allez pas vous approvisionner en masse dans les supermarchés : c’est la pire des choses, » a mis en garde le docteur.

Pour les pays pensent avoir pris des mesures extrêmes de sécurité pour éviter l’arrivée du virus sur leur territoire, Daniele Macchini pense que ce sont des mesures qui rassurent moins. « Je veux mettre fin à ce sentiment d’extrême sécurité répandu en dehors des épicentres de l’épidémie, comme si l’on était persuadé que rien n’allait se passer “ici”. Les médias en Europe sont rassurants, les politiciens sont rassurants, alors qu’il y a peu d’éléments rassurants en réalité » a conclu le spécialiste.