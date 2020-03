Les prêtres de l’art divinatoire Fâ ne restent pas en marge de l’actualité sanitaire mondiale. Eu égard les premiers cas enregistrés sur le territoire béninois, les gardiens de la tradition ont consulté l’oracle aux fins de déterminer les actions éventuelles que doivent mener les béninois. Confinement et discipline recommandent l’oracle pour une sortie de crise. Eviter au peuple béninois, un massacre populaire. C’est l’objectif de la consultation de l’oracle initiée par les prêtres du Fâ. Au vue des interprétations énoncées et rapportées par les médias locaux, la pandémie du coronavirus serait une réalisation humaine notamment l’œuvre de cinq hommes de peau claire.

L’art divinatoire Fâ préconise pour contrer les séquelles de l’épidémie, le respect d’un certain nombre de règles et l’auto-confinement. Le fâ invite les béninois à prendre au sérieux la pandémie et par la même occasion annonce le confinement comme ultime voie de sortie de crise et au respect des conduites annoncées par le pouvoir.

Le Fâ interdit tout voyage à l’intérieur du pays afin d’éviter la propagation du virus. A en croire les prêtres du Fâ, le respect de ces mesures et les sacrifices recommandés par l’oracle permettront de réduire l’impact de la pandémie. Cependant, l’oracle invite l’Etat à ne lésiner sur les moyens pour sauver les personnes qui seraient infectées car rappellent les prêtres du Fâ, une mauvaise gestion de cette pandémie fera des victimes dans toutes les couches sociales. Les personnes prudentes et dociles s’en sortiront sans contracter l’épidémie rassure l’oracle.