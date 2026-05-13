Bénin : le gouvernement lance l’aménagement des accès au pont de Womey 2

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 13 mai 2026 en Conseil des ministres au Palais de la Marina, de nouveaux travaux autour du pont de Womey 2 afin d’améliorer son exploitation et la circulation dans la zone. Le projet prévoit l’aménagement des voies d’accès à l’ouvrage ainsi que plusieurs raccordements destinés à renforcer la liaison avec les axes routiers existants dans le Grand Nokoué.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres présidé par Patrice Talon, ces travaux visent à assurer une meilleure connectivité du pont réceptionné provisoirement en 2023 et à anticiper l’augmentation du trafic dans ce secteur en expansion.

Des raccordements prévus au nord et au sud du pont

Le programme annoncé comprend l’aménagement en pavés des voies de raccordement situées de part et d’autre du pont. Au nord, la connexion sera assurée avec la rue 300-32, tandis qu’au sud, les travaux permettront un raccordement direct à la Route nationale inter-États n°1 (RNIE1).

Le gouvernement prévoit également l’installation d’un éclairage public équipé de lampadaires solaires photovoltaïques le long des axes concernés. Des contre-allées seront créées afin de maintenir l’accès des riverains à leurs habitations pendant et après les travaux. Les autorités entendent aussi aménager une voie de dédoublement à la sortie nord du pont. Cette infrastructure doit permettre de fluidifier la circulation dans une zone où le trafic connaît une hausse progressive depuis la mise en service de l’ouvrage.

Une liaison prévue avec le projet de mobilité du Grand Nokoué

Le Conseil des ministres a également validé l’aménagement de l’axe 2 d’une voie longue de 1,650 kilomètre. Cet axe reliera directement le pont de Womey 2 à la future voie réservée aux bus du Projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué.

Selon le gouvernement, cette route est actuellement en mauvais état et difficilement praticable. Son absence de revêtement limiterait fortement son utilisation, notamment pour les déplacements entre les différentes zones urbaines concernées par le projet de transport.

Le Projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué prévoit la mise en place d’infrastructures destinées à améliorer le transport collectif dans l’agglomération regroupant Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Porto-Novo et Ouidah.

Le gouvernement a indiqué que les ministres concernés devront engager les procédures nécessaires à la réalisation des travaux dans les délais prévus par le cahier des charges. La décision intervient alors que plusieurs chantiers routiers sont en cours dans le Grand Nokoué afin d’accompagner l’expansion urbaine et les besoins de mobilité dans cette partie du sud du Bénin.