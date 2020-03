Près de 24 heures après l’apparition d’un premier cas d’infection au coronavirus, le Sénégal a confirmé une seconde victime ce mardi 03 mars 2020. Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a travers un communiqué soutient qu’il s’agit d’une personne de nationalité française qui est présente sur le territoire sénégalais depuis le 29 février dernier. Cette confirmation se fait à l’heure où circule des fakenews relatifs aux “remèdes miracles” et annonce d’autres cas.

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale précise dans le communiqué que le deuxième patient, résident français âgé de 80 ans a été reçu à l’hôpital Roi Baudouin à Guediawaye dans la banlieue de Dakar avant d’être transféré au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. “Il s’agit d’un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France (…) son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge” précise le communiqué.

Un troisième cas suspect, négatif

Un autre cas suspect a été évoqué dans le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, il s’agit d’une personne de nationalité gambienne. En provenance de l’Espagne, ce dernier qui présentait des symptômes suspects est sorti d’hôtpital ce 02 mars après un avoir été mis en quarantaine à Fann : “il a été libéré ce 02/03/2020 après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs” précise le communiqué.

Fakenews autour du virus

La présence de ces cas alimente depuis lors la circulation de fakenews relatifs aux remèdes contre le virus et aussi de nouveaux cas confirmés. Le groupe scolaire IAM a ainsi tenu à publier un communiqué après l’annonce de cas confirmés qui seraient deux étudiants de l’institut.