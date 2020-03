Le président de la république Macky Sall a donné des consignes pour le plan de riposte contre le coronavirus lors du conseil présidentiel d’urgence après la confirmation d’un cas suspect au Sénégal. Ce dernier a exprimé son optimisme pour une prise en charge optimale de la maladie et demande aux populations de ne pas céder à la panique.

Macky Sall exprime sa confiance aux services de santé locaux

“Nous faisons aujourd’hui entièrement confiance aux services de santé et aux personnels de santé, qui ont prouvé par le passé et continuent à prouver leur savoir-faire. Ils sont restés mobilisés dans la prévention, la riposte et le suivi de l’épidémie’’ a déclaré le chef de l’État. Ce dernier invite les autorités à poursuivre le programme de lutte contre cette épidémie et demande aux populations de respecter les consignes. Le Sénégal ayant enregistré son premier cas hier.

Un programme de lutte d’un coût de 1.5 milliards de francs CFA

Le plan national de riposte contre le Covid-19 a été validé par Macky Sall selon l’Agence de Presse Sénégalaise. Un programme d’un coût estimé à 1.5 milliards de francs CFA. Le chef de l’État a tenu à rassurer que tous les moyens disponibles seront déployés par le gouvernement pour faire face à cette épidémie. “Si on doit mettre en quarantaine, on le fera. Si on doit interdire des manifestations, on va les interdire’’ avertit-il. Cette déclaration est faite à la veille de plusieurs événements religieux prévus ce mois de Mars.