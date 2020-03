Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé ce vendredi 07 mars lors d’un point de presse la guérison du premier cas de coronavirus enregistré sur le territoire sénégalais. Le patient en question, de nationalité française et âgé d’une trentaine a même été autorisé plus tard à quitter le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann où il était interné.

L’état de santé des trois autres cas s’améliore

‘’Le premier cas déclaré positif lundi a été testé négatif à deux reprises. Par conséquent, il est considéré comme guéri, et sa libération est en cours’’ a souligné le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Aloyse Waly Diouf. L’état de santé des trois autres cas, un citoyen français et son épouse ainsi qu’une ressortissante anglaise, s’améliore également selon le ministère de la santé.

Parmi ces personnes testées positives au coronavirus covid-19, figure une anglaise de trente trois ans, employée à l’ONU. L’organisation des Nations-Unis travers un communiqué précise que la jeune femme a récemment séjourné à Londres avant de se rendre au Sénégal le 24 février dernier.

Une semaine qui se termine sur de bonnes notes

Ces nouvelles ont été fortement saluées sur la toile notamment. Beaucoup d’internautes ont usé d’humour pour féliciter le corps médical et les autorités. Pour rappel les autorités ont confirmé la présence d’un cas ce lundi 02 mars suscitant une psychose chez les populations avec des ruptures de gels antiseptiques et masques dans plusieurs points de vente.