Le nouveau coronavirus (covid-19) continue de faire parler de lui dans la presse internationale. La maladie n’épargne aucun continent et le bilan des victimes s’élève à plus de 8900 morts et a franchi la barre des 219 000 cas dans le monde entier. Aux Etats-Unis, l’université John Hopkins a fait savoir que le pays compte plus de 118 morts, ainsi que plus 7700 cas confirmés. C’est dans ce contexte qu’on a appris que deux élus au Congrès américain ont été infectés par le virus.

« J’ai eu de la fièvre »

Il s’agit de l’élu démocrate de l’Utah à la Chambre des représentants, Ben McAdams, et de Mario Diaz-Balart, représentant républicain de l’Etat de Floride. Le représentant démocrate a indiqué avoir pris froid, dans la soirée du samedi dernier à son retour de Washington. « Mes symptômes se sont aggravés, j’ai eu de la fièvre, une toux sèche, une respiration difficile et je me suis placé de moi-même en quarantaine » a-t-il fait comprendre. Il a également souligné s’être fait examiné le mardi dernier, et a reçu un résultat positif le jour suivant.

L’élu républicain invite à suivre les instructions des autorités sanitaires

Mario Diaz-Balart a quant à lui, donné la nouvelle de sa contamination sur Twitter. A l’en croire, il a commencé à ressentir les symptômes de la maladie le samedi, le jour après sa mise en quarantaine volontaire à Washington. Il a par ailleurs indiqué se sentir « bien mieux », tout en exhortant les américains à se plier aux recommandations des centres de contrôle et de préventions des maladies (CDC), pour réduire la propagation du coronavirus. « Nous devons continuer à travailler ensemble afin de ressortir plus fort en tant que pays durant ces temps éprouvants » a-t-il déclaré.