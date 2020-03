Le président nigérian a félicité la fondation du richissime homme d’affaires nigérian Dangote pour l’appui qu’il apporte à la lutte contre le Coronavirus. Face au COVID-19 qui sévit dans le monde, l’organisation a donné 200 millions de nairaen guise de soutien à la lutte contre ce mal. Par le canal d’une déclaration de son conseiller spécial sur les médias et la publicité, M. Femi Adesina, à Abuja, Buhari rappelle les différents gestes qui avaient déjà été faits par le milliardaire nigérian.

Sur les pas de Bill Gates?

Au temps fort de la lutte contre la maladie à virus Ebola (EVD) en Afrique, la fondation Dangote avait fait don d’un milliard de nairas. «Main dans la main, côte à côte, nous pouvons affronter nos défis en tant que pays. C’est un chemin que nous devons tous suivre en tant que personnes », a notamment martelé le président dans sa déclaration.

Par ce geste, l’homme d’affaires africain a en effet emboîté les pas au patron de Microsoft. Le mois dernier, la Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé qu’elle consacrait 100 millions de dollars à la lutte contre l’épidémie. « Ce financement permettra de renforcer les efforts de détection, d’isolement et de traitement, de protéger les populations à risque et de développer des vaccins, des traitements et des diagnostics » avait précisé la Fondation à travers un communiqué rendu public à cet effet.