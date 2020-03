Le ministre de la Santé du Bénin dans une adresse dans la soirée de vendredi 6 mars 2020 a indiqué que des personnes qui sont entrées en contact avec la patiente togolaise contaminée ayant pris part le Bénin, ont été identifiés et mises en quarantaine.

Quatre personnes susceptibles d’être porteurs du Covid-19 sont en quarantaine. C’est l’information apportée par le ministre de la Santé du Bénin dans la soirée d’hier vendredi. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a confirmé le séjour au Bénin de la porteuse du virus détectée au Togo. Le ministre a annoncé que ceux qui ont été en contact direct avec la patiente sont déjà identifiés mis en quarantaine et les contacts de ces contacts sont en train d’être tracés aussi.

Selon lui, «la mise en quarantaine a déjà commencée ». Et «au fur et à mesure qu’on identifie les contacts, la mise en quarantaine s’effectue aussitôt ». Cela permet de contrôler la situation de ces personnes pour voir si elles ne développent pas la maladie. Le ministre a relevé que ces cas qu’on peut qualifier de suspects parce que n’ayant été en contact avec une personne contrôlée positive au covid-19 sont, pour la plupart, repérés dans le département de l’Atlantique précisément dans la commune d’Abomey-Calavi. Le ministre Benjamin Hounkpatin a rassuré la population que la situation est sous contrôle. Il a appelé les uns et autres à aider le gouvernement dans la détection des éventuels cas.