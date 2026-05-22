Troubles mentaux : 1,17 milliard de personnes touchées en 2023, selon The Lancet

Près de 1,17 milliard de personnes souffraient d’un trouble mental dans le monde en 2023, selon une étude publiée jeudi dans la revue médicale The Lancet dans le cadre du Global Burden of Disease Study 2023. Ce chiffre représente une hausse de 95,5 % par rapport à 1990, soit un quasi-doublement en trois décennies, couvrant 204 pays et territoires.

L’anxiété et la dépression concentrent les augmentations les plus marquées : leurs cas ont progressé respectivement de 158 % et 131 % depuis 1990, selon la même étude. Ces deux pathologies sont également les plus répandues parmi les douze troubles mentaux analysés. En troisième position figurent les troubles de la personnalité non associés à d’autres diagnostics psychiatriques ou à des addictions.

Un fardeau qui pèse davantage sur les femmes et les adolescents

L’étude révèle des disparités selon le sexe et l’âge. La majorité des troubles mentaux touchent plus fréquemment les femmes. Seuls l’autisme, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), les troubles des conduites, les troubles de la personnalité et le retard intellectuel inexpliqué sont plus courants chez les hommes.

Les adolescents de 15 à 19 ans figurent parmi les populations les plus exposées, tous niveaux de revenus confondus. L’Institut de métrologie sanitaire et d’évaluation de la santé (IHME), qui a coordonné l’étude, précise que les troubles mentaux constituent désormais la cinquième cause mondiale de handicap, mesurée en années de vie ajustées sur l’incapacité (DALYs).

La pandémie de Covid-19, facteur aggravant documenté

Les taux d’anxiété et de dépression étaient déjà orientés à la hausse avant 2020. L’étude apporte des éléments nouveaux sur l’impact de la pandémie de Covid-19, dont les effets sur certains troubles se font encore mesurer en 2023.

Damian Santomauro, premier auteur de l’étude et professeur associé à l’École de santé publique de l’Université du Queensland, a déclaré avoir été « honnêtement choqué par l’ampleur » des résultats. Les auteurs concluent que le monde entre dans « une phase encore plus préoccupante d’aggravation du fardeau des troubles mentaux à l’échelle mondiale ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tient sa prochaine Assemblée mondiale de la santé le 26 mai 2026 à Genève, où la santé mentale figure parmi les priorités inscrites à l’ordre du jour.