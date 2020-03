Un autre décès dû au COVID-19 a été enregistré ce lundi 2 mars en Iran. La victime, un septuagénaire est un haut responsable du pays. Il s’agit en effet de Seyed Mohammad Mir-Mohammadi. Il faisait partie du Conseil de discernement du guide suprême iranien. Avant sa nomination par le guide suprême iranien l’ayatollah Khamenei en tant que membre du Conseil de discernement en août 2017, il avait siégé à la sixième et septième législature iranienne.

Le virus qui a fait son apparition en Chine en décembre dernier n’épargne visiblement personne ni aucune frange de la population. Le décès de ce proche collaborateur de l’ayatollah Khamenei intervient alors que plusieurs autres responsables du pays avaient été déclarés porteurs du virus. Le diplomate iranien Seyed Hadi Khosroshahi est décédé le jeudi 27 février dernier après avoir contracté le virus.

Plusieurs responsables iraniens atteints par le virus

Il avait précédemment été l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran près du Saint-Siège et en Égypte. Entre autres responsables du pays affectés par le Coronavirus, on peut citer la vice-Présidente du pays en charge des Femmes et des Affaires familiales, Masoumeh Ebtekar. Il y a également le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi.

Le chef de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien Mojtaba Zoulnour n’a pas pu échapper COVID-19. Le test a en effet révélé qu’il était également porteur de la maladie. La République Islamique d’Iran est classée parmi les pays les affectés par le Coronavirus.

Notons que jusqu’ici, l’Afrique est le continent le moins touché par le COVID-19. Alors que les morts se comptent par milliers en Chine et en Iran, moins de 10 décès ont été enregistrés sur le continent noir.