Décidément tous les contextes sont favorables à Donald Trump pour faire des déclarations choc. Ce mardi 03 Mars, en marge d’une rencontre avec des personnes-ressources pour faire le point sur l’évolution de la propagation du Coronavirus, le président américain a fait du Donald Trump. L’on se rappelle que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait livré que le taux de mortalité du coronavirus est de 3,4% et que ce chiffre pourrait être révisé dans un avenir proche. Eh bien, Donald Trump affirme qu’en se basant sur son intuition, il considère que ce chiffre est faux.

Les États-Unis ont enregistré des cas de contamination et Donald Trump a été fortement critiqué pour sa gestion face à l’épidémie. Au cours de sa rencontre avec les différents PDG de compagnies aériennes pour tabler sur les mesures à prendre afin de lutter contre la propagation du Coronavirus et limiter l’impact sur le secteur aérien, le magnat de l’immobilier a fait une déclaration ahurissante qui n’est pas passée inaperçue.

Un petit mensonge qui a fait pschitt

Alors qu’une des conseillères du milliardaire Républicain a rappelé l’importance de se laver les mains et de ne pas se toucher le visage pour éviter d’être contaminé, le locataire de la maison blanche a alors réagi en affirmant que cela fait une semaine qu’il ne s’est pas touché le visage. “Je ne me suis pas touché le visage depuis des semaines. Ça me manque!” dira le président américain. La déclaration de Trump a rendu hilares les internautes qui ont fait ressortir des photos très récentes de Donald Trump, notamment du lundi 02 Février qui montre le milliardaire entrain de se toucher la joue. Le président américain aurait été bien inspiré de ne pas faire sa déclaration à l’emporte-pièce.