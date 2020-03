Une étude qui prête à la confusion. En effet, selon une récente étude canadienne menée par Citizen Lab, plus de 500 mots-clés en lien avec le nouveau coronavirus ont été bloqués sur la plateforme de vidéo YY (appartenant à WeChat), entre fin décembre et la mi-février. Problème, la maladie n’a été reconnue officiellement qu’à la fin du mois de janvier.

Résultat, il se pourrait que la Chine ait commencé à censurer les recherches et les références au nouveau coronavirus, dès décembre, soit près d’un mois avant que la maladie ne soit officiellement reconnue. La gravité de l’épidémie était telle que le président Xi Jinping a été forcé d’intervenir en personne afin d’annoncer que la Chine allait mettre en place tous les moyens nécessaires en vue d’endiguer le fléau.

Une maladie connue dès décembre ?

Parmi les mots-clés et phrases de longue-traîne, figurent notamment des termes tels que “pneumonie inconnue de Wuhan” et “Commission de la Santé de Wuhan”. Un procédé habituel en Chine où le politiquement incorrect est souvent banni des plateformes et qualifié de rumeur, l’idée étant de protéger le Parti communiste. On se souvient également du docteur Li Wenliang et ces autres médecins qui ont tenté de mettre le monde en alerte avant d’être arrêtés.

Les réseaux sociaux, censurés

D’autres termes semblaient plus génériques. Ainsi « pneumonie » ou encore « virus » et « journal médical » étaient également bannis et censurés sur WeChat. Le cabinet Citizen Lab a également remarqué que certaines recherches effectuées et censurées faisaient directement référence à des informations que l’exécutif chinois a finalement confirmé quelques jours, semaines plus tard. Une tentative de cacher la vérité qui, selon Lotus Ruan, chercheuse au cabinet, a très vite limité la possibilité de se préparer et de se protéger au mieux.