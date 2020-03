Le feuilleton Coronavirus n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Ce virus qui est apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine a fait plus de 3000 morts et plus de 80 409 personnes contaminées. L’épidémie n’a cependant pas épargné les pays voisins de l’empire du milieu, comme la Corée du Sud. Ce dernier est le second après la Chine à enregistrer le plus de cas.

« Un message de réconfort aux Sud-Coréens »

On compte ainsi plus de 6000 cas dans ce pays voisin à la Corée du nord. La situation a amené le dirigeant de Pyongyang à apporter son soutien à Séoul. Ce jeudi 5 mars 2020, la présidence sud-coréenne a fait savoir que Kim Jong-Un a adressé à son homologue sud-coréen Moon Jae-in« un message de réconfort aux Sud-Coréens qui se battent contre l’épidémie ». L’information a été donnée par Yoon Do-han, un haut responsable de la présidence sud-coréenne.

Un message du dictateur intervenant après les propos de sa sœur

Kim Jong-Un s’est montré « préoccupé » concernant la santé de Moon Jae-in, et n’a pas manqué de souligner « son amitié et sa confiance indéfectibles » à Séoul. Notons que cette missive du dirigeant nord-coréen, intervient après les déclarations de sa propre sœur Kim Yo Jong, à l’encontre du gouvernement sud-coréen. Elle qui est l’une des plus proches conseillères de son frère, avait laissé entendre que les protestations de la Corée du Sud contre les essais militaires de son pays étaient « parfaitement bêtes » et « véritablement insensées ».

Le lundi dernier, la Corée du Nord avait tiré deux missiles que son voisin du sud avait présentés comme « deux missiles balistiques de courte portée », ce qui constituerait une violation des résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la sœur de Kim Jong-Un, ses protestations de la Corée du Sud sont comparables aux « aboiements d’un chien effrayé ».