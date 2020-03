En Iran, le virus se serait propagé dans chacune des 31 provinces du pays, bien que les infections confirmées continuent d’être concentrées dans les six principales villes dont Téhéran. Selon le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, il y aurait eu au cours des dernières 24 heures, 595 nouveaux cas et 43 décès. Et L’Iran mettait en quarantaine une ville portuaire et demandait à l’ONU de lever les sanctions américaines dans le cadre de sa lutte contre la pandémie.

l’Iran demande une levée des sanctions…

En Iran, depuis l’épidémie du virus, environ 10 000 personnes ont été infectées, avec un total de 7161 cas confirmés et plus de quatre cents morts. Jeudi dernier seulement, 1 075 nouveaux cas de virus ont été enregistrés. Les parlementaires iraniens ont appelé à une quarantaine complète des zones infectées et à une « quarantaine obligatoire de Téhéran ».

Une crise majeure, au point pour les autorités gouvernementales du pays de se retrouver dans l’obligation obligés d’en appeler à la Communauté Internationale. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, dans une lettre transmise ce vendredi au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, écrivait: « Il est impératif que les Nations Unies et ses États membres se joignent au peuple iranien pour exiger que le gouvernement de les États-Unis abandonnent leur approche malveillante et stérile contre l’Iran». Selon Zarif, les USA par leurs sanctions économiques sur le pays, auraient « rendu de plus en plus difficile pour le pays l’exportation de pétrole et pratiquement impossible d’importer des médicaments et du matériel médical, notamment pour identifier et traiter les patients atteints de coronavirus ».

…et une aide Internationale

Le Mardi, soit quelques jours avant la lettre du Ministre des affaires étrangères à l’ONU, La république Islamique pour la première fois en près de 60 ans, aurait demandé un prêt de plusieurs milliards de dollars au Fonds Monétaire International (FMI) pour lutter contre la pandémie en son sol. Le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif aurait déclarait via Twitter que la Banque Centrale Iranienne avait requis un prêt de 5 milliards de dollars auprès du FMI.

Une demande qui aurait été faite dans le cadre des nouvelles dispositions annoncées par l’institution comme mettant des fonds à la disposition des pays touchés par COVID-19 via son Instrument Financier Rapide (IFR). Le ministre précisant, qu’il aurait exhorté le conseil d’administration du Fonds à répondre à la demande « de manière responsable ». la dernière fois que la République Islamique aurait requis une aide du FMI, c’était en 1962 soit près de deux décennies avant la révolution islamique de 1978.