L’Iran est définitivement un des grands foyers du coronavirus. Pendant que le virus poursuit son expansion dans le monde, les victimes et les contaminés se comptent désormais par centaine en Iran. Il y a quelques heures on apprenait le décès de Fatemeh Rahbar, une députée âgée de 55 ans, après avoir contracté le virus mortel. Le pays compte désormais pas moins de 8 décès au sein du monde politique portant un coup dur au pays. Mme Rahbar est ainsi la deuxième personne du parlement iranien qui décède à la suite de l’infection du virus.

Ce qui inquiète le plus dans le pays est le nombre très élevé de nouveaux infectés dans le monde. En 24 heures, près de 1000 personnes ont été diagnostiqué positifs au coronavirus. D’une manière générale, le nombre d’infections s’accroit de jour en jour dans le monde. L’Italie a annoncé que la capitale économique, Milan, serait mise en quarantaine. Une situation inédite dans l’histoire récente du pays. Sur le continent américain, les USA ont également vu s’accroître le nombre d’infectés. Il y a quelques heures, le gouverneur de New York a lui décrété l’état d’urgence. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.