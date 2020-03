La pandémie du coronavirus fait réagir l’ancien ministre de la défense et président du parti Restaurer l’Espoir Candide Azannai . Sur les mesures prises par le pouvoir de la rupture, le “leader de Zogbo” souhaite que le gouvernement aille au-delà des décisions prises. Il l’a dit dans une tribune publiée sur sa page Facebook intitulée « Le Covid-19 est déjà ici, ne soyons pas ses complices contre nos vies ».

Des mesures urgentes et extrêmes pour confiner et éloigner le virus du coronavirus. C’est ce que suggère Candide Azannai du parti Restaurer l’Espoir au gouvernement. Suite à un isolement de certaines personnes mises en quarantaine seulement pendant 24 heures, Restaurer l’Espoir interpelle le pouvoir et l’appelle à quitter « l’amateurisme » pour résoudre l’équation de la gestion du coronavirus avec efficacité et responsabilité.

Sur la question de la fermeture partielle des frontières, Candide Azannai fait le lien avec la décision prise par les autorités nigériennes de fermer pour deux semaines renouvelables leurs frontières. « La République du Niger vient de prendre la décision hautement responsable de fermeture de ses frontières pour deux semaines renouvelables. Ceux qui s’amusent au Bénin avec le Covid-19 ont intérêt à se ressaisir sans délai. On ne joue pas impunément au casino avec la vie des populations », s’indigne Candide Azannai.

Entre autres exigences du parti la mise à disposition gratuite des populations, des masques de protection dans les villes et campagnes dans les meilleurs délais; la mise à disposition au profit des localités, des cliniques mobiles pour anticiper la prise en charge efficace des malades; la mobilisation générale des forces armées et de sécurité publique et leur mise à disposition au service de la lutte contre la pandémie; la préparation du rappel des fonctionnaires de santé à la retraite pour leurs pré -mobilisations en vue du renforcement des capacités d’accueil de nos hôpitaux; le renforcement des capacités des personnels de la santé; le recrutement complémentaire des médecins et personnels médicaux et paramédicaux.