Chaque jour, le COVID-19 continue de se propager. Dans plusieurs pays, les mesures de prévention et de lutte se multiplient. Après les recommandations de plusieurs institutions et organisations nationales et internationales, la Nationale Basketball Association(NBA) entre dans la danse en émettant une série de recommandations pour éviter l’épidémie.

Des recommandations à l’endroit de trente franchises

Le virus a déjà à l’heure actuelle déjà causé la mort de plus de 3.000 personnes. Les États-Unis ont, le week-end écoulé enregistré six décès. Dans le but de prévenir le mal, la NBA a envoyé une note à chacune de ces franchises. Selon Entertainment Sport Programming Network Incorporated (ESPN), une télévision thématique orientée sur le sport, qui a pu avoir une copie de la note, la NBA recommande aux joueurs d’observer un certain nombre de précautions d’usage.

Entres autres précautions (recommandations), la NBA recommande aux joueurs de ne plus faire des « high five » (taper dans la paume des fans), d’éviter de prendre divers objets comme les stylos ainsi que les objets tendus par les fans pour signer des autographes. Â la place du « high five », la ligue demande aux joueurs de faire des poings à poings.

Des stars du NBA prennent déjà des dispositions

L’Amérique du nord a déjà enregistré des cas du virus. Même si les équipes de la NBA, souvent en déplacement ne sont pas encore affectées par le virus, certains joueurs ont compris l’urgence que cela revêt de le prévenir. Suite à la note envoyée par les responsables de la ligue professionnelle américaine aux clubs, des stars de la boule orange prennent déjà leurs dispositions.

Sur le compte twitter de McCollum, le meneur de Portland, il a averti de ne plus signer des autographes « jusqu’à nouvel ordre ». « Je suis sûr que je vais encore signer des autographes, mais peut-être que je vais me promener avec mon propre feutre » a affirmé hier lundi, une autre star de la NBA, Kemba Walker.