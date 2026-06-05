Ebola en RDC : Starlink équipe l’Africa CDC de 150 kits satellitaires pour la riposte en Ituri

Outil de connectivité déployé dans des zones de guerre au Yémen, en Ukraine ou au Soudan, Starlink s’impose désormais comme une infrastructure critique dans les crises sanitaires majeures, là où aucun réseau terrestre ne peut opérer.

Le 3 juin 2026, Starlink a livré 150 kits de connexion satellitaire à l’Africa CDC — l’agence continentale africaine de santé publique — afin de renforcer la réponse à l’épidémie d’Ebola qui frappe la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), depuis sa confirmation officielle le 15 mai 2026. Les équipements sont déjà en cours de déploiement auprès des équipes sanitaires de terrain dans les zones de Mongbwalu et Rwampara.

Une connectivité opérationnelle en quelques minutes

La spécificité du dispositif Starlink réside dans sa rapidité de mise en œuvre : chaque kit, transportable dans un sac à dos, permet une connexion haut débit active en quelques minutes sans infrastructure préexistante ni technicien spécialisé. Dans l’Ituri, région ravagée par des décennies de conflits armés impliquant des groupes comme l’ADF ou le CODECO, l’absence de réseau fixe fiable constitue l’un des principaux obstacles à la riposte épidémique.

Les 150 kits doivent permettre la transmission en temps réel des données de surveillance épidémiologique, améliorer les échanges entre les centres de traitement et les centres opérationnels d’urgence, et faciliter la coordination logistique des chaînes d’approvisionnement. Selon Africa CDC, le partenariat avec Starlink est issu de discussions directes entre les deux organisations sur le rôle de la connectivité large bande dans les urgences de santé publique en zones reculées.

Une épidémie à progression rapide

L’épidémie est causée par le virus Bundibugyo — une souche pour laquelle il n’existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique validé. Au 3 juin 2026, le ministère congolais de la Santé faisait état de 381 cas confirmés, 64 décès confirmés et 233 patients en isolement hospitalier, selon l’ECDC.

L’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Africa CDC et l’OMS ont lancé conjointement un plan continental de riposte couvrant la période juin–novembre 2026, doté d’un financement d’urgence de 220,6 millions de dollars mobilisés par le Fonds Pandémique le 5 juin. Ce plan intègre la RDC et l’Ouganda voisin, où un premier cas importé a été confirmé chez un patient en provenance de l’Ituri.

La mise en œuvre complète du plan continental et l’évaluation des premiers résultats de surveillance connectée sont attendues dans les prochaines semaines, à mesure que les kits Starlink atteignent les zones les plus isolées de la province.