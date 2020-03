L’apparition du coronavirus (covid-19) dans le monde, bouleverse la planète entière. En Chine, pays où le virus s’est premièrement manifesté, reprend peu à peu le cours de ses activités, même si la covid-19 continue de se répandre dans le reste du monde. Le bilan mondial dû coronavirus s’élève à plus de 20 000 morts et plus de 480 000 cas confirmés. L’Europe est maintenant l’épicentre de la pandémie. L’Italie qui est actuellement le pays le plus frappé par le virus, enregistre plus de 7500 morts, et plus de 74 000 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Elle est suivie par l’Espagne qui a enregistré plus de 4000 décès et plus de 56 000 cas de contamination.

69 000 cas aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ne sont pas épargnés par la covid-19, puisqu’ils dénombrent plus de 1000 décès et les cas détectés excédent les 69 000 personnes. Pour faire face à ce virus, les pays ont pris plusieurs précautions, allant notamment du confinement à la fermeture des écoles et entreprises non essentielles. Par ailleurs, les pays défavorisés sont également confrontés au coronavirus, même si la plupart n’est pas préparer à l’affronter. S’exprimant sur la situation hier mercredi 27 mars 2020 au cours d’une conférence de presse, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a estimé que le manque de solidarité envers les pays ne disposant pas d’équipements pour lutter contre la pandémie, pourrait avoir des conséquences à grande échelle.

Des pays pourraient être à nouveau frappés

« Si nous n’agissons pas de manière décisive, je crains que le virus prenne solidement pied dans les pays les plus fragiles, laissant la planète entière vulnérable alors qu’il poursuit sa course sans considération pour les frontières » a-t-il fait savoir. Le secrétaire général de l’ONU, n’a pas manqué de dire que des pays qui avaient pu contrôler la maladie, pourraient être frappés, dans une situation pareille. Il a par ailleurs fait remarquer que les réfugiés ne disposant pas de toits, ne pourront pas respecter les règles de distanciation sociale. A l’en croire, le geste d’hygiène le plus simple, qui est de se laver les mains, s’avère impossible quand l’eau et le savon ne sont pas disponibles.