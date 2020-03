Premier sénégalais à être testé positif au coronavirus Covid-19, l’immigré de 52 ans revenu de Italie et résident dans la ville de Touba a exprimé ses regrets d’avoir été à l’origine de la contamination de près de 16 personnes dont son épouse et son bébé de 2 ans selon le Docteur Seydi du service des maladies infectieuses et tropicale de l’hôpital de Fann à Dakar. Le médecin est revenu sur les premières déclarations du patient.

Docteur Seydi : “le plus difficile pour un malade, c’est le stress”

Invité sur la chaîne de télévision nationale, la RTS, le médecin souligne que les patients souffrent généralement d’un stress causé par leur état de santé. “… ‘J’ai honte. Je me sens coupable de cette situation,’ c’est la première chose qu’il m’a dite quand je suis entré dans sa chambre à l’hôpital Fann” a déclaré le docteur Seydi. Le patient en question est suivi au niveau de l’hôpital de Fann où il a été interné après avoir été testé positif au Covid-19.

Le Sénégal a enregistré 27 cas de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie. Deux patients ont été déclarés guéris après avoir été interné à l’hôpital de Fann. Les autorités qui annoncent un renforcement sécuritaire aux niveaux des points d’accès au pays, invitent les populations au respect des instructions médicales en vue de combattre la propagation du virus.