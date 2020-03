La pandémie du Coronavirus est en train de fortement ébranler l’ensemble du système économique et sanitaire au plan international. Un minuscule virus, pas plus grand que l’épaisseur d’un cheveu humain a désarçonné le système économique et sanitaire des plus grandes puissances mondiales. Ce qui est en train de se passer aujourd’hui avec le Covid-19, il faut sans doute remonter à des années en arrière pour constater pareil effondrement d’un système qui se pensait invulnérable.

Depuis le début de la propagation du Covid-19, la quasi-totalité des secteurs de l’économie mondiale sont à l’arrêt. Des domaines stratégiques, tels que ceux de l’aviation civile ou des biens et services enregistrent déjà des pertes records. De nombreux emplois sont actuellement en sursis. L‘Organisation Internationale du Travail (OIT) a fait des prévisions alarmantes sur les possibles pertes d’emploi liées à la crise sanitaire actuelle.

Une prévision catastrophe

En effet, l’OIT a annoncé que près de 25 millions d’emplois dans le monde pourraient être perdus à cause du Covid-19 ce qui va entraîner une hausse sensible du chômage. Alors que l’Économie mondiale commençait à se remettre des effets dévastateurs de la crise économique de 2008, la pandémie du Covid-19 pourrait tout chambouler.

L’OIT a préconisé un certain nombre de mesures à prendre au niveau international pour atténuer les effets de la crise qui se profile à l’horizon. Ces mesures s’articulent autour de trois piliers qui sont: la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, la relance de l’économie et de l’emploi ainsi que le soutien aux emplois et aux revenus. Il faudra donc que les différents gouvernements et les institutions financières travaillent ensemble pour éviter la perte de millions d’emplois.