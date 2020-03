La pandémie du coronavirus fait ravage dans la plupart des pays du monde. Alors que les pays européens étaient épargnés au départ, l’Europe était devenue l’épicentre de la maladie avant de se faire ravir la vedette par les USA. Plusieurs tests de traitements sont en cours actuellement parmi lesquels la controversée chloroquine. Mais si sur le plan médical les choses bougent tant bien que mal, sur le plan politique c’est l’heure des règlements de compte.

Aux USA, Donald Trump est vivement critiqué par les démocrates pour sa gestion légère au début de la pandémie, en France, Emmanuel Macron fait les frais de la gestion de son gouvernement, mais ce sont loin d’être les seuls cas. En effet depuis quelque temps, la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen a décidé de prendre le taureau par les cornes. Dénonçant les mensonges et l’incompétence du gouvernement du président Macron elle a désormais pris pour cible l’Union européenne. Dans une interview accordée au Figaro, Marine Le Pen a été on ne peut plus dur avec le régime Macron avant de s’en prendre à l’Union européenne.

“L’Union européenne a été totalement inexistante et même néfaste. La première instruction qu’elle a donnée aux États durant cette crise aura été de ne surtout pas limiter la circulation des personnes… Elle porte une très lourde responsabilité dans la diffusion massive de l’épidémie. Et ce, par pure idéologie… ” a déclaré Mme Le Pen avant d’ajouter que l’Union européenne était en fait le premier mort du Coronavirus. Une première salve qui devrait annoncer d’autres attaques au sein de l’UE.