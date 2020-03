Le Covid-19 continue sa percée et étend son lit de contamination et de décès partout dans le monde. Si la Chine est entrain d’expérimenter une régression de son taux de contamination ce n’est pas le cas de tous. En Europe, aux USA, en Espagne et en Italie les mesures de restrictions et de confinement persistent avec un horizon de fin incertain car le confinement vient d’être prolongé de 2 autres semaines en France. Le président Macron comme bien d’autres témoignent beaucoup de gratitude au personnel de la santé et dans l’Etat de New York, violemment touché, l’ancien couple présidentiel, les Clinton, le démontre avec des actions touchantes.

Cependant, depuis trois (3) semaines, des inquiétudes se faisaient ressentir pour les membres des milieux carcéraux. Ces prisons doivent continuer de recevoir des détenus ce qui suscitent des inquiétudes et des tensions pour un milieu déjà confiné Des mesures progressives d’anticipation ont été prises vis-à-vis de ces populations pénales mais il semble qu’elles n’empêchent pas la propagation du virus.

En France, où les contaminations ne cessent de grimper, l’artiste chanteur MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla natif de La Roche-sur-Yon, en Vendée, encore à la Prison de la Santé, en fait les frais. Il est confirmé positif au COVID-19.

MHD atteint par le coronavirus

L’artiste chanteur avait été incarcéré au début de l’année dernière à la suite d’une affaire d’agression en bande organisée en banlieue où un jeune homme était décédé. Ce qui lui avait inculpation pour ‘’homicide volontaire’’. A la prison de la Santé, le chanteur de 24 ans aurait contracté le covid-19, testé positif il y a peu au coronavirus selon une information relayée par un média français. Déjà plus de 12 mois que MHD, était incarcéré; il devrait néanmoins être rapidement pris en charge afin d’éviter une rapide propagation dans ce milieu de grande proximité. Aux USA, également, alors que la quinzaine de confinement initiée par le gouvernement tendait inexorablement vers sa fin, les autorités seraient en train de réfléchir à une politique plus adéquate pour le monde carcéral.

Mesures de la justice française

Des mesures sont prises pourtant depuis les 23 mars selon les dires de la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour confiner au maximum les détenus tels que la mise en disposition de masques, éviter les interventions extérieures d’avoir lieu dans les prisons, éviter les visites également mais accorder d’un crédit de 40€ par mois sur le compte téléphonique des détenus afin qu’ils restent connectés à leurs proches. L’isolement de la population carcérale exige que les activités extérieures comme le sport et les promenades soient également maintenus dans des conditions contrôlées. Toujours dans le sens d’éviter une propagation plus importante dans les prisons La ministre Nicole Belloubet a demandé aux juridictions de différer la mise à exécution des courtes peines d’emprisonnement car elle envisage la libération de 5 000 détenus pour désengorger ces milieux carcéraux ou ces pénitenciers.

Une décision jugée très insuffisante ailleurs dans le monde au Canada par la porte parole La Ligue des droits et libertés (LDL) Lucie Lemonde. Elle dénonce pour sa part «l’absence de masques, de moyens de protection du personnel, la non-distribution de savon, l’augmentation de la violence, des grèves de faim, l’occupation double des cellules, etc ». Elle invite les gouvernements à s’engager plus et dès maintenant.