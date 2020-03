Le Burkina Faso a enregistré son premier cas de décès dû au covid19 dans la nuit du 17 au 18 mars. Le coronavirus a fait son entrée en Afrique subsaharienne le 4 mars dernier après la confirmation d’un cas positif dans la capitale sénégalaise. Cette pandémie qui touche de plein fouet l’Europe déroute plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest où les moyens limités des structures sanitaires font craindre à l’OMS les pires scénario.

La nouvelle a été annoncée par le coordonnateur national de la réponse au Covid19, le Professeur Martial Ouedrago. La patiente concernée était député et deuxième vice présidente de l’assemblée nationale. Membre fondatrice du parti d’opposition UPC, Madame Rose Marie Compaoré était âgée de 62 ans et souffrait de diabète. Son inhumation à été annoncée le même jour par le communiqué officiel du président de l’UPC au cimetière de Gounghin, à Ouagadougou. Le Burkina qui a enregistré ses premiers cas le 9 mars dernier chez un couple de ressortissants du pays ayant séjourné en France est fortement touché. En effet le pays enregistre aujourd’hui 27 cas et reste le plus touché en Afrique de l’Ouest après le Sénégal (36 cas confirmés).

Inquiétudes pour l’Afrique

Le Burkina Faso qui voit sa capitale et Bobo Dioulasso touchées par le nouveau virus est en voie pour fermer ses frontières. La pandémie enregistre pour le moment ses premiers cas en Afrique de l’Ouest où elle a été notée il y a 15 jours. L’état très critique noté dans les continents asiatiques et européens face au coronavirus suscite beaucoup d’inquiétudes de la part des autorités sanitaires pour le continent africain. Le directeur de l’OMS, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus qui est de nationalité éthiopienne a récemment déclarait que son continent devait “se préparer au pire”.