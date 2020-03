C’est sans doute la première fois en ce 21e siècle que le monde est confronté à une crise sanitaire qui a mis carrément à plat toutes activités humaines. Le Covid 19 est en train de faire dérailler tout notre système, l’activité économique est paralysée et les marchés boursiers internationaux ont plongé dans le rouge . Presque toutes les nations du monde ont pris des mesures draconiennes pour enrayer la propagation du Covid-19. Vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières de son pays afin de venir à bout de la maladie qui a contaminé de nombreux américains avec un corollaire de morts.

La communauté scientifique est en alerte maximale afin de trouver un remède au Covid-19. Il semblerait qu’en Allemagne, un laboratoire soit sur la bonne voie pour élaborer un vaccin contre le Covid-19, il s’agit d’une firme biotechnologique dénommée CureVac et située dans le Bade-Wurtemberg.

L’entreprise possède entre autres une représentation dans la ville de Francfort et une autre dans la ville américaine de Boston. En collaboration avec une autre structure de recherche allemande, l’entreprise CureVac travaille intensément sur la mise au point d’un vaccin capable de traiter le Coronavirus.

Qui aura droit à l’exclusivité du vaccin

Vu les capacités de CureVac à produire un vaccin, et selon les informations des médias allemands, les gouvernements de l’Allemagne et des États-Unis se livrent un mano à mano pour essayer de s’assurer l’exclusivité d’un vaccin contre le nouveau Coronavirus actuellement en cours de développement par CureVac. D’après les médias locaux, le président Donald Trump est en train de remuer ciel et terre pour attirer les scientifiques allemands qui travaillent sur l’élaboration du vaccin.

Les autorités allemandes, de leur côté, ne veulent pas se laisser voler la vedette et ont proposé des conditions financières très alléchantes à la firme CureVac. Une source bien introduite a notifié que le gouvernement germanique est en contact avancé avec les représentants de CureVac. Dans le même temps, les USA avec leur puissance financière inégalée ne vont pas abdiquer.